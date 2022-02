No Brasil dizem que John Textor quer Tabata no Botafogo: investidor já se reuniu com Deco

O jornal brasileiro 'Lance' avança esta quarta-feira que John Textor reuniu-se no Brasil com Deco, com vista à contratação de Tabata para o Botafogo.No encontro, além do investidor norte-americano que comprou o clube carioca, e do antigo internacional português, que é o empresário de Tabata, estiveram André Mazzuco, diretor de futebol, e Alessandro Brito, diretor de scouting do Botafogo.O 'Lance' diz que a reunião foi considerada "positiva". O Botafogo espera conseguir junto do Sporting o empréstimo, com opção de compra do passe.A contratação já terá sido aprovada por Luís Castro, treinador português que está muito próximo de assinar pelo clube do Rio de Janeiro.