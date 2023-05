Norte-americano de 15 anos em testes no Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sean Petrie, médio de 15 anos, está em testes no Sporting. A informação do ‘The Athletic’ foi confirmada pelo norte-americano, que partilhou uma fotografia em Alcochete. Petrie também foi observado no Barcelona e, por não ter passaporte europeu, só pode assinar contrato profissional quando fizer 18 anos.