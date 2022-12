Nota de pesar do Sporting por António Maia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting publicou uma nova nota de condolências por António Maia, sócio 2.688 que faleceu aos 73 anos. A vida de António Maia sempre esteve ligada ao clube de Alvalade onde se destacou na secção de lutas amadores, sagrando-se campeão nacional a nível individual oito vezes consecutivas, um palmarés que ainda enriqueceu com diversos títulos coletivos.Posteriormente foi dirigente no departamento de artes marciais, tendo ajudado a introduzir desportos como o judo, karate e taekwondo. Atualmente era técnico de manutenção do clube tendo recebido em 1995 o prémio Rugido de Leão e, depois em 2004, o prémio Stromp na categoria 'dedicação'.À família enlutada e ao Sporting,apresenta sentidas condolências.