Notícia Record: acordo total entre Sporting e PSG por Nuno Mendes

É total o acordo entre Sporting e PSG por Nuno Mendes: Record sabe que leões e franceses já rubricaram contratos para a mudança do lateral-esquerdo, de 19 anos, para Paris, num negócio de empréstimo com uma taxa de 7 milhões de euros e uma opção de compra de 40 M€.





A transferência conheceu estes contornos devido às limitações impostas pelo fair-play financeiro junto do clube gaulês, impedido de concretizar mais uma avultada transferência neste defeso. A opção fica, contudo, praticamente 'prometida', devendo ser acionada no final da temporada.Nuno Mendes vai, ao início da noite, no Algarve, onde está concentrado com a Seleção Nacional, assinar um contrato de cinco temporadas, na presença de um advogado, que reconhecerá as assinaturas necessárias antes de enviar a documentação para o PSG, que a reencaminhará para a plataforma de inscrições na Ligue 1.Ao que conseguimos apurar, o jovem futebolista deve rumar a França depois da tripla jornada com Portugal, cujo último jogo acontecerá a 7 de setembro, em Baku, diante do Azerbaijão.