Notícia Record: Afonso Moreira convocado por Rúben Amorim para o Sporting-Santa Clara

Afonso Moreira, extremo de 18 anos, integra os convocados do Sporting para o jogo desta noite frente ao Santa Clara, que se joga a partir das 20h30 no Estádio de Alvalade, sabeRúben Amorim conta assim com mais um 'reforço' para o encontro diante dos açorianos. O jovem, de resto, pode fazer a estreia pela equipa principal dos leões.Afonso Moreira, refira-se, tem-se destacado na formação do Sporting ao longo dos últimos anos, principalmente ao serviço da equipa B. Esta temporada, leva quatro golos e duas assistências em 28 jogos.