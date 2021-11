Notícia Record: FPF perde recurso no TCAS sobre castigo já cumprido por Rúben Amorim

O Supremo Tribunal Administrativo do Sul (TCAS) indeferiu o recurso apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) já ter revogado em julho o castigo - entretanto cumprido - de 15 dias aplicado a Rúben Amorim, treinador do Sporting, pela expulsão na receção ao Famalicão, na jornada 26 da última Liga (11 de abril), sabeO incidente teve como protagonista o técnico dos leões, que no final do embate que terminou com um empate (1-1) em Alvalade acabou por receber ordem de expulsão de Rui Costa, indicada pelo seu auxiliar, Nuno Manso, por, alegava o relatório do juiz, ter-se dirigido ao segundo com as seguntes palavras: "Vai para o c…, vai-te f…, conseguiste o que querias!".Na altura, o Sporting pediu que fossem anexados aos processos os áudios da equipa de arbitragem, incluindo com o VAR, solitação negada pelo Conselho de Disciplina da FPF, organismo que penalizou Amorim. Os leões recorreram para o TAD, tiveram uma decisão favorável e a Federação acabaria por enviar também um recurso, mas para o TCAS, agora negado.Rúben Amorim acabou por falhar dois jogos, a visita a Faro, assim como a receção à Belenenses SAD (vitória por 1-0 e empate a dois golos, respetivamente).