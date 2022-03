Notícia Record: Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting com 86% dos votos

Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting com 86% dos votos, no sufrágio que este sábado decorreu em Alvalade, superando a concorrência de Nuno Sousa e Ricardo Oliveira, segundo e terceiro candidatos mais votados, respetivamente.O atual líder do emblema leonino é reconduzido no cargo que ocupa desde 2018. Há quatro anos , Varandas havia vencido com 42,32% dos votos, uma percentagem que agora é mais do que duplicada.Refira-se que as eleições do Sporting contaram com os votos de 12.272 sócios.