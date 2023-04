Notícia Record: Lille vai assumir pagamento integral da dívida de Rafael Leão ao Sporting

O Lille vai assumir o pagamento integral da dívida que Rafael Leão tem com o Sporting, na sequência da rescisão unilateral do vínculo contrato após a invasão da Academia, em 2018. Ao queapurou, no total os franceses irão desembolsar 20,3 milhões de euros (16,5M€ da indemnização inicial, mais 3,8M€ de juros), depois de terem visto recusado o recurso que apresentaram após a decisão, no ano passado, do Tribunal Federal da Suíça de o condenar a ser co-solidário com o avançado nessa dívida. Ainda assim, o emblema gaulês poderá recorrer novamente.O Lille, recorde-se, assinou com o avançado, hoje com 23 anos e jogador do Milan, um vínculo a 1 de agosto de 2018, garantindo na altura o seu diretor-geral, Marc Ingla, que não haveria qualquer risco de ressarcimento ao Sporting, que mais tarde (2020) veria o TAD (tribunal português) dar razão aos leões. O valor da indemnização foi fixado nos 16,5 milhões, mas nesta altura, com juros de mora, já ultrapassa os 20 milhões.Com esta decisão, Rafael Leão deixa de ter parte do ordenado penhorado, como tinha sido decidido por um Tribunal de Milão há cerca de um ano.