Notícia Record: negócio está fechado e Ugarte vai ser reforço do Chelsea

O negócio está fechado e Ugarte vai ser jogador do Chelsea, sabe. Com duas propostas em mãos - do PSG, da Ligue 1, e dos blues -, o médio, de 22 anos, escolheu prosseguir a carreira no emblema inglês, que bate a cláusula de rescisão, de 60 milhões de euros, oferecendo mais 5 mediante objetivos.Depois de duas semanas intensas, com muitas reuniões entre Manu, os seus representantes (Jorge Mendes e Jorge Chijane), assim como elementos quer dos parisienses quer do Chelsea, o internacional uruguaio optou pelo sonho de rumar à Premier League, onde apesar de não ter Europa na próxima época, terá a hipótese de jogar contra quem quer, equipas de topo, como o Man. City.O PSG, que também tinha batido os 60 milhões da cláusula, até oferecia mais de salário a Ugarte, na ordem dos 5 M€/ano, mas é em Inglaterra onde o centrocampista contratado ao Famalicão, em 2021, prosseguirá a carreira. Nos blues, vai auferir um salário de 3,5 milhões de euros por temporada.O negócio tem muito mais pormenores, portanto não saia daí, porque o nosso jornal vai dá-los todos. Ugarte despede-se dos leões depois de duas épocas, onde realizou 85 jogos pelos verdes e brancos, conquistando uma Allianz Cup, em 2021.