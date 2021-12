Notícia Record: Paulinho confirmado no jogo com o Gil Vicente

Paulinho está confirmado no jogo com o Gil Vicente, segundo apurou. O avançado do Sporting já teve alta e junta-se hoje à equipa no estágio em Braga, depois de ter cumprido 10 dias de isolamento após teste positivo à Covid-19.Como antecipamos na nossa edição de hoje , o camisola 21 deverá ser titular no ataque com Pote e Sarabia.