Notícia Record: Paulinho vai jogar clássico com o FC Porto

Paulinho vai ser opção de Rúben Amorim para o clássico de domingo (18h00) frente ao FC Porto, da 20.ª jornada da Liga, após ter visto a sua providência cautelar deferida por Pedro Marchão Marques, juiz presidente do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), perante a impossibilidade do TAD formar um colégio arbitral em tempo útil para decidir sobre o recurso submetido na terça-feira e que deu entrada no dia seguinte, sabe Record.





O avançado, de 30 anos, tinha apresentado um pedido de despenalização junto do TAD pelos dois jogos com que foi punido por parte do Conselho de Disciplina (CD), na sequência das ofensas aos árbitros da final da Taça da Liga (chamou "corruptos" aos juízes, comandados por João Pinheiro), mas não pelo vermelho - via segundo amarelo - que viu na segunda parte, por falta sobre o portista Otávio, acrescentando-lhe uma medida cautelar, neste caso determinante.

Após ter cumprido um jogo de castigo pelas injúrias, diante do Rio Ave, no último dia 6, a estratégia do internacional português foi utilizar uma tática que já tinha sido precipitada há dois anos, quando João Palhinha, depois da suspensão de 1 jogo como resultado do quinto amarelo na Liga 2020/21, apresentou recurso com providência, ainda que com menos tempo em relação jogo seguinte (formalizou-a quinta-feira e foi opção sábado, num dérbi com o Benfica em Alvalade, ainda que a partir do banco).



No recurso, e tal como o nosso jornal já tinha adiantado, foi pedido zelo e celeridade ao TAD por parte de Paulinho na formação do colégio: o dianteiro nomeou um juiz, a FPF (organismo que tutela o CD) tinha a direito de nomear outro e o terceiro teria, sempre, de ser por comum acordo - não foi possível chegar a uma decisão sobre o coletivo, daí a intervenção do TCAS.

A fechar, nota para o facto de o ponta-de-lança ainda poder cumprir este jogo de castigo - ou não. O TCAS não decidiu sobre a questão de fundo, pois apenas suspendeu a decisão do CD; ou seja, será o TAD quem terá a palavra final. Entretanto, Paulinho... está livre.