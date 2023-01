Notícia Record: Porro vai render 48 milhões de euros aos cofres do Sporting

Está feito: já há acordo verbal para a transferência de Pedro Porro do Sporting para o Tottenham. Segundoapurou, o clube inglês vai pagar 48 milhões de euros para viablizar a operação, o que significa que o ala direito fará hoje o último jogo pelos leões, na final da Allianz Cup, diante do FC Porto.Depois de longas negociações, os clubes acertaram nas últimas horas os detalhes que restavam, existindo por isso caminho aberto para as assinaturas dos contratos e para a conclusão do negócio, o que se perspectiva que tenha lugar no domingo.Como o nosso jornal deu conta nos últimos dias, o Tottenham demonstrou abertura para colocar na mesa os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão do internacional espanhol, no entanto o Sporting apresentou novas exigências que prolongaram as conversas, alegando que o prazo legal para acionar a referida cláusula já tinha sido ultrapassado. Por aí se explicam os 48 milhões de euros, mas não só, dado que, apurou o nosso jornal, engloba ainda os custos do factoring a cargo dos ingleses, isto é um financiamento bancário que se traduz numa antecipação de receitas já garantidas, que permite ao Sporting receber a pronto o montante, como pretendia.