Notícia Record: Rafael Camacho confirmado no Aris por empréstimo

Rafael Camacho vai ser jogador do Aris na próxima época, depois de o Sporting ter acertado com o clube grego, esta quinta-feira, os derradeiros detalhes para o empréstimo do extremo, apurou. O negócio contempla uma opção de compra, no valor de 3 milhões de euros, conforme o nosso jornal avançou a 20 de junho.Apesar de o Aris ainda estar em estágio em Söchau, na Áustria, sendo que a preparação termina amanhã, o jogador de 22 anos vai, nas próximas horas, rumar diretamente à Grécia. O emblema helénico deverá suportar metade (650 mil euros euros anuais) do salário, com o Sporting a garantir uma percentagem de 20% numa futura venda.