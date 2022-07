Notícia Record: Rochinha próximo do Sporting

Rochinha está próximo de reforçar o Sporting, apurou. A SAD liderada por Frederico Varandas já está no terreno a negociar o extremo com a direção do V. Guimarães.O jogador, de 27 anos, há muito que agrada a Rúben Amorim e, depois de se ter inteirado do interesse dos leões, já manifestou aos responsáveis vimaranenses que pretende rumar a Alvalade. O facto de terminar contrato com o V. Guimarães já no próximo ano, em 2023, é um argumento que joga a favor do Sporting nas negociações. Sublinhe-se que, esta segunda-feira, o atacante já nem integrou o treino do V. Guimarães, tendo ficado a trabalhar à parte.Rochinha começou a carreira no Benfica, tendo também representado o FC Porto durante a formação. No entanto, e já depois de uma curta passagem pelo estrangeiro (Bolton e Standard Liège), foi ao serviço do Boavista, entre 2016 a 2019, que maior destaque ganhou. Nas últimas quatro épocas foi um habitual titular do V. Guimarães.