Notícia Record: Rúben Amorim renova pelo Sporting até 2026

um #ADNdeLeão de duas horas ou até 2?0?2?6??

A resposta está dada!



Vê aqui https://t.co/ELF3hE4zE6

Ouve aqui https://t.co/X70KsFcyKv pic.twitter.com/ySkF4EJdhA — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 29, 2022

A primeira página de Record de 29 de outubro, com a notícia dada em primeira mão A primeira página de Record de 29 de outubro, com a notícia dada em primeira mão

Rúben Amorim chegou a acordo com o Sporting para a renovação de contrato por mais duas temporadas. O técnico fica assim comprometido com o projeto leonino até 2026, aceitando o repto que lhe foi lançado por Frederico Varandas e concretizando assim a revelação avançada por Record a 29 de outubro O entendimento entre o treinador e a SAD já foi passado ao papel durante esta terça-feira. Os leões confirmaram entretanto a renovação de forma oficial.O técnico, convidado do 'ADN de Leão', deu conta também da extensão do contrato.