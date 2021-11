Notícia Record: Sporting já reembolsou empréstimo obrigacionista 2018-2021

O Sporting já iniciou o reembolso do empréstimo obrigacionista (EO) lançado em 2018 e que vencia precisamente a 26 de novembro de 2021 - esta sexta-feira - num montante total de 26,7 milhões de euros, onde já se incluem os juros da operação, apurouEntão coordenado pelo Montepio Investimento, o EO foi então comunicado com a intenção de ir ao mercado de retalho (público em geral) buscar um montante até 30 milhões de euros, como se lia no prospeto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Numa altura em que decorre semelhante operação (confira aqui os prazos), agora a cabo do banco Haitong, a SAD utilizou o financiamento acordado com a Sagasta Finance, que perante a apresentação de garantias (parte do contrato de direitos televisivos com a NOS) adiantou 26,7 milhões de euros à sociedade para reembolsar os investidores, assim como pagar os juros associados - a taxa era de 5,25%.