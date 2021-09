Notícia Record: Sporting pede à Comissão de Instrutores auto de flagrante delito a Pepe

O Sporting endereçou nas últimas horas à Comissão de Instrutores (CI) da Liga um pedido para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe, central do FC Porto.





Em causa esta o lance com Coates no clássico do último sábado. Sabeque junto a este pedido seguiram as imagens onde os leões consideram existir uma agressão ao seu capitão.A CI tem, segundo os regulamentos, um prazo de três dias para responder à solicitação, ou seja, pare verificar se existe matéria de facto para a abertura de um processso sumário, posteriormente analisado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Este pedido passa, assim, pelo ponto 2 do Artigo 258.º do Regulamento de Disciplina da Liga, onde se explica que uma infração é flagrante quando "detetada através de objetos ou sinaispercecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, quemostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou".