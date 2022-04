Notícia Record: Sporting vence processo de Rúben Amorim no Supremo Tribunal Administrativo

O processo arrasta-se desde 2019/20, época da transferência de Rúben Amorim do Sp. Braga para o Sporting, mas parece encaminhar-se um desfecho definitivo: o Supremo Tribunal Administrativo (STA), sabe, absolveu a SAD do Sporting no caso relativo à alegada fraude na celebração do contrato de trabalho do treinador principal (devido à falta de habilitações de Amorim, à data dos factos).Enquanto o próprio técnico foi de imediato ilibado, os leões foram condenados pelo Conselho de Disciplina da FPF à interdição do recinto desportivo por 1 jogo e ao pagamento de uma multa de 9.563 euros, por inobservância qualificada de outros deveres (artigo 118.º do RD). Seguiu-se uma já longa batalha judicial, em três etapas, nas quais o Sporting foi sucessivamente absolvido: primeiro no Tribunal Arbitral do Desporto; depois, após recurso da FPF, no Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS); e agora no Supremo, após novo recurso da FPF, que fica obrigada a reembolsar a SAD em 9.563 euros, mais custas.Rúben Amorim arriscava uma pena de suspensão que podia ir de 1 a 6 anos. O CD entendeu, porém, a 1 de junho de 2021, que o técnico não poderia ser responsabilizado disciplinarmente pela prática de "falsas declarações e fraude", bem como por "fraude na celebração de contratos". A acusação de "quadro técnico sem as habilitações mínimas" caiu de pronto, tendo sido arquivada. A "inobservância de outros deveres" de que Amorim também foi indiciado ficou sem efeito, pois o procedimento prescreveu. A única condenação do CD, aquela que o Surpremo Tribunal Administrativo vem agora anular, recaiu sobre a Sporting SAD por "inobservância de outros deveres".O processo resultara de uma participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, feita em março de 2020, precisamente quando Amorim trocou Braga por Alvalade. A ANTF chegou a emitir um comunicado no qual considerava que "ficou provado o incumprimento do Regulamento de Competições da Liga e do Regime de acesso ao exercício da atividade de treinador de desporto." O Supremo Tribunal Administrativo teve opinião diferente.