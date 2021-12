Notícia Record: Tiago Tomás testou positivo à Covid-19

Tiago Tomás testou positivo à Covid-19. O jogador está em isolamento e assintomático, apurou Record. Falha os jogos com Gil Vicente e Casa Pia. Poderá voltar com o Portimonense.Passam a ser quatro os casos positivos à Covid-19 identificados entre o plantel desde início deste mês: Coates foi o primeiro (falhou Benfica e Ajax), mas já está apto; seguiu-se Paulinho; segunda-feira foi a vez de Esgaio (baixa para Barcelos) e agora é Tiago Tomás.O período de isolamento termina no sábado, a tempo do jogo com o Gil Vicente . O avançado sente-se bem e tem trabalhado em casa. Após ter testado positivo à Covid-19 no regresso dos leões de Amesterdão, o período de isolamento de dez dias a que Paulinho foi sujeito termina no sábado, no próprio dia do jogo (à semelhança do que aconteceu com Coates e o duelo com o Boavista) pelo que pode integrar as opções – naturalmente, mediante alta médica. Não poderá, atendendo ao prazo referido, seguir viagem com a comitiva na véspera: só poderá unir-se ao grupo no sábado