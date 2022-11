Novo episódio entre Sporting e Juve Leo: claque com água e luz cortadas na sede

Novo episódio na conturbada relação entre Sporting e Juventude Leonina: a direção presidida por Frederico Varandas avançou, confirmou, para o corte dos serviços de luz e água na sede da claque, decisão executada na passada segunda-feira.Tudo acontece na sequência da quebra definitiva de relações do clube com o grupo de adeptos, consequência dos episódios de 22 de outubro, na receção ao Casa Pia, quando no topo Sul foram deflagrados engenhos pirotécnicos, atos que resultaram na intervenção das forças de segurança; no dia seguinte, o comunicado dos verdes e brancos foi taxativo, vincando a impossibilidade de acordos com a Juve Leo.Esta terça-feira, no jogo com o Eintracht Frankfurt , os adeptos do referido grupo continuaram a marcar presença no local habitual do recinto, onde, com pequenas identificações, se manifestaram com cânticos de apoio à equipa, sobretudo ao intervalo. Veja o vídeo anexo à peça.