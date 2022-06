Novo protocolo do Sporting com as claques: acabam as borlas e a partilha de quotas

O Sporting restabeleceu relações com a Juventude Leonina, através da assinatura de um novo protocolo que selou as pazes com a mais antiga e numerosa claque do clube de Alvalade, após o corte de todos os apoios em 2019. O mesmo acordo foi rubricado pela Brigada Ultras Sporting, mas neste caso trata-se apenas de uma renovação, na medida em que o referido Grupo Organizado de Adeptos (GOA) manteve sempre os apoios, tal como a Torcida Verde.O documento que estabelece "os termos e condições da concessão de apoios técnicos, financeiros e materiais" permite à Juve Leo recuperar benefícios, nomeadamente na compra de Gameboxes "em condições favoráveis", mas revê o quadro de apoios anterior, substituindo nomeadamente "o regime que previa a partilha das receitas das quotas de sócios do clube que fossem também sócios dos GOA."Em concreto, sabe, o Sporting dividia com a claque metade das receitas obtidas a partir das quotas de associados da Juve Leo, um meio de financiamento que deixa de vigorar, aliás como as chamadas 'borlas' em bilhetes, ou convites."O clube e a SAD comprometem-se a apoiar a deslocação dos GOA no âmbito dos jogos disputados pela equipa principal de futebol na qualidade de visitante, bem como na preparação e implementação de coreografias e ainda na disponibilização de um espaço físico para a prossecução da atividade dos GOA", garantiu o Sporting em comunicado, na quinta-feira. Vantagens que ficam condicionadas "ao cumprimento por parte dos GOA dos deveres legal e regulamentarmente impostos."