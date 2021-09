Núcleo de Braga do Sporting faz 10 anos

O Núcleo do Sporting em Braga vai celebrar o seu 10º aniversário no próximo dia 17 de outubro, com uma festa na Quinta do Pico, situada em Vila Verde. Os leões interessados em participarem no convívio receberão mais informações nos próximos dias, mas já poderão começar a contactar a sede para assegurarem a respetiva presença.

Noutro âmbito, o troféu da Liga 2020/21 vai estar este fim-de-semana, em Alvalade. Os sócios que se inscreveram poderão tirar uma selfie com o ‘caneco’ relativo à conquista do título. As vagas já estão preenchidas.