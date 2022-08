Núcleo de Braga organiza Rugido Leonino

O Núcleo de Braga está a organizar o 'Rugido Leonino Braga 2022', um evento que se vai realizar no dia 16 de outubro, na Quinta do Pico, em Vila Verde. A organização está a contar com a presença de 300 sportinguistas que terão a oportunidade de conviver com várias personalidades do universo leonino, e ainda poderão contar com vários momentos de animação musical. Em breve, a organização divulgará todo o programa.