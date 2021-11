Uma delegação do Núcleo do Sporting da Marinha Grande foi recebida este domingo pelo presidente da autarquia local, Aurélio Ferreira, no âmbito do quinto aniversário deste núcleo. Cumprido o protocolo, a comitiva de sócios do Sporting ainda fez uma visita ao Museu do Vidro antes de se reunirem num almoço convívio.