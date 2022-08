Núcleo do Sporting da Nazaré mostra apoio a Ricardo Esgaio: «Continua a acreditar!»

O Núcleo do Sporting da Nazaré partilhou esta segunda-feira, nas redes sociais, uma fotografia onde vários elementos do mesmo aparecem ao lado de Ricardo Esgaio, numa mensagem de apoio ao lateral português que este domingo esteve ligado ao lance que resultou no terceiro golo do Sp. Braga diante dos leões (3-3) "Estamos contigo! Nos momentos bons e nos menos bons, sabemos que ninguém mais do que tu quer que tudo corra bem. Tal como o mister [Rúben] Amorim, acreditamos em ti. Apoiamos todos os nossos atletas em todos os momentos, nas vitórias, derrotas e nos empates. Força Ricardo Esgaio, continua a trabalhar e a acreditar! Os sportinguistas da Nazaré e o Núcleo Sporting Clube de Portugal da Nazaré estão contigo", pode ler-se numa mensagem partilhada no Facebook.Recorde-se que Esgaio desativou, ontem após a partida, as contas nas redes sociais depois de ser alvo de muitas críticas.