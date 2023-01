Núcleo do Sporting de Penacova vai comemorar o 30º aniversário

O Núcleo do Sporting de Penacova vai celebrar o seu 30º aniversário no próximo dia 5 de fevereiro, e a data será devidamente festejada com um almoço convívio, onde serão galardoados os sócios e antigos dirigentes Mário Casquilho e Gilberto Borges.A festa começará antes com a receção de elementos dos órgãos sociais na Câmara Municipal de Penacova, e prosseguirá com uma visita às instalações do Núcleo. Segue-se então o almoço que ainda contará com a participação da atleta Sara Rodrigues (Kickboxing).Os interessados deverão fazer a respetiva inscrição até ao dia 31 de janeiro de 2023, através dos seguintes contactos telefónicos: 239 478 497/ 915 933 727/ 934 008 394.