Núcleos da Batalha e Marinha Grande vendem bilhetes para meia-final da Allianz Cup

Os núcleos sportinguista da Batalha e Marinha Grande vão funcionar como posto de venda de bilhetes para a meia-final da Allianz Cup, dia 26, que vai colocar frente a frente o detentor do título e o Santa Clara, em Leiria.A primeira organização vai disponibilizar ingressos no dia 24 e a segunda no dia 25. Recorde-se que os verdes e brancos já anunciaram no seu site oficial a venda de bilhetes que arrancou esta quinta-feira, com preços fixados nos 10, 15 e 20 euros.Lisboetas e micaelenses reencontram-se às 19h45 de dia 26; a outra meia-final, entre Benfica e Boavista, disputa-se no mesmo horário, mas um dia antes. A final é a 29 de janeiro (também às 19h45).