Nuno Almeida nomeado para arbitrar o Gil Vicente-Sporting

Nuno Almeida foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a visita do Sporting ao Gil Vicente, agendada para a próxima quarta-feira. A partida em atraso é referente à 25ª jornada e tem início marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos.O juiz de 47 anos, da Associação de Futebol do Algarve, será coadjuvado por Pedro Felisberto e André Dias, ao passo que Marcos Brazão será o quarto árbitro. Por sua vez, Hugo Miguel irá desempanhar a função de VAR, auxiliado por Pedro Mota enquanto AVAR.