Nuno Gomes: «Juventus é uma das favoritas a vencer a Liga Europa, mas o Sporting está na sua melhor forma»

Nuno Gomes, antigo jogador do Benfica, foi questionado pela 'La Gazzetta dello Sport' sobre o duelo entre Sporting e Juventus nos 'quartos' da Liga Europa e perspetiva dificuldades para os italianos."Juventus é uma das favoritas a vencer a Liga Europa, mas será difícil com o Sporting. O Sporting está na sua melhor forma. A equipa de Rúben Amorim joga para um lado quando tem a bola e depois para o outro", começou por referir o atual diretor geral da formação do Benfica, passando a explicar qual considera ser o maior perigo dos leões."O ataque. Todo o departamento, não apenas um jogador em particular. De Paulinho a Edwards, passando por Trincão e Pote. Mas Amorim também tem outros jogadores de destaque: estou a pensar em Gonçalo Inácio e Ugarte. O Sporting pressiona muito e é muito rápido nas transições", frisou.O ex-avançado foi ainda questionado sobre se Rúben Amorim pode ser considerado o novo Mourinho e foi taxativo. "Amorim é Amorim. Mourinho é Mourinho, o 'Special One'. Rúben é diferente do José, gosta mais de jogar e não pensa só em resultados. No entanto, tem tudo para ser um treinador de topo", sustentou.