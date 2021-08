Nuno Mendes ainda ausente no treino

Rúben Amorim começou esta terça-feira a preparar o dérbi com o Belenenses SAD, agendado para sábado, e voltou a não contar com Nuno Mendes. O lateral continua a fazer tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo que já o levou a falhar os jogos com o Vizela e Sp. Braga, relativos ao campeonato.





Como é habitual no primeiro treino da semana, o técnico leonino orientou uma sessão de trabalho mais exigente a nível físico. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, em Alcochete.