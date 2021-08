Nuno Mendes e Porro sem folga

Na sequência da vitória com o Vizela, Rúben Amorim concedeu uma dupla folga aos seus jogadores, mas houve dois que se tiveram de deslocar a Alcochete: Nuno Mendes e Porro.





Os laterais estão a recuperar de lesões, mas existe a possibilidade de poderem voltar ao leque de opções para a deslocação a Braga, no sábado, e nesse sentido estão a fazer tudo para acelerarem as recuperações. O esquerdino sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino da passada quarta-feira; já o espanhol está na etapa final do processo de reabilitação à luxação sofrida no joelho direito.A este propósito, refira-se que após o final do jogo com o Vizela, os suplentes utilizados e aqueles que não saíram do banco ainda treinaram em Alvalade. O regresso ao trabalho é já amanhã, na Academia.