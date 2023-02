Nuno Mendes em zona VIP de Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alvalade voltou a ter uma casa bem abaixo das expectativas, mas a tribuna esteve repleta de caras conhecidas. Uma delas foi Nuno Mendes, que após ter sido, no domingo, titular pelo PSG na vitória com o Marselha (3-0), aproveitou ontem o dia de folga para voltar a Lisboa e ao clube que o formou, onde se sagrou campeão em 2021 e de onde saiu como a quarta maior venda (38 M€) da história do clube.

Além do internacional português, vários outros ex-leões viram o jogo, como Paulo Bento, Nuno Valente, João Vieira Pinto (na companhia do selecionador nacional Roberto Martínez), Stan Valckx ou Beto Pimparel.