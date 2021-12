Nuno Mendes esteve em Alvalade e atirou: «É muito especial voltar»

Tal como já tínhamos dado conta, Nuno Mendes, futebolista emprestado pelo Sporting pelo PSG, aproveitou a pausa no calendário do futebol francês para cumprir um pequeno período de férias em Portugal, fazendo questão de regressar onde foi feliz , ao José Alvalade."É muito especial para mim voltar. Estou contente por estar aqui, aproveitei os dias que tinha [de férias] aqui em Portugal e vim ver o Sporting", explicou na noite de quarta-feira, antes do apito inicial, à TV dos leões, em declarações reproduzidas esta quinta-feira. "As saudades eram muitas, mas estou feliz por estar a ver o Sporting", concretizou.O adversário era o Portimonense, clube especial para o internacional português, de 19 anos. "Foi a quem marquei o meu primeiro golo pela equipa sénior", prosseguiu, antes de abordar o reencontro com os amigos que deixou no leão: "É muito bom, são amizades que levo para a vida e estou muito orgulhoso."Nuno Mendes, recorde-se, está cedido pelos verdes e brancos num acordo de empréstimo taxado nos 7 milhões de euros, mas com uma cláusula de opção de 40 M€, tudo indica, que será acionada no final da temporada.