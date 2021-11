Nuno Mendes lembra dia em que recebeu olheiro do Sporting... com uma faca: «Achei que nos iam roubar»

Nuno Mendes faz capa na revista francesa 'Onze', que o considera "o novo craque do PSG". O jovem jogador português, que está em Paris emprestado pelo Sporting, contou um episódio curioso a propósito do seu recrutamento pelos leões."Um dia saio da escola. Sou uma pessoa desconfiada, sabe, e percebo que alguém está a seguir-me. Corro para casa. Então, ele bate à porta e eu estou do outro lado, com uma faca na mão. Achei que íamos ser roubados. Abro a porta e ele diz: 'calma, sou olheiro do Sporting!' Então, guardei a faca", lembrou Nuno Mendes no excerto da entrevista que a revista hoje publica no seu site.Nuno Mendes lembrou depois como foi a sua ida para Paris. "Foi no último dia da janela de transferências. Estive em estágio com a Seleção portuguesa, sabia que havia interesse do PSG, mas só no dia 31 de agosto é que se concretizou. Foi feita uma proposta, fiquei muito feliz e disse que sim. Assinei e a minha transferência foi formalizada às 23h58!", lembrou.O lateral admitiu que havia outros clubes interessados. "Sim, mas disse ao meu empresário que Paris era a minha prioridade e estou feliz por ter entrado neste clube. É um clube que acompanho e adoro há muito tempo, queria continuar meu trabalho aqui."No PSG Nuno Mendes convive com grandes estrelas do futebol mundial. "Estamos num nível superior ao que experimentei no Sporting. O Sporting tem bons jogadores, mas jogar com Messi, Neymar, Mbappé ... é outro mundo! Estou a adaptar-me, estou a melhorar dia a dia."