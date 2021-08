Nuno Mendes muito perto do PSG: saiba os números do negócio

Nuno Mendes está, apurou Record, muito perto de ser reforço do PSG. Neste momento, as partes estão a ultimar pormenores de um acordo de empréstimo com taxa de 7 milhões de euros com uma cláusula de opção de 40 milhões de euros.





Miguel Pinho, empresário do futebolista, esteve esta tarde numa unidade hoteleira em Lisboa, onde comandou as negociações. À saída, deixou todos os cenários em aberto, apesar de sabermos que este é um processo iminente.O internacional português, de 19 anos, tem à sua espera um contrato válido por cinco anos.