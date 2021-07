Nuno Mendes, Pote e Palhinha já se juntaram aos trabalhos do Sporting

Nuno Mendes, Pote e Palhinha, jogadores que estiveram no Euro'2020 ao serviço de Portugal, juntaram-se esta terça-feira aos trabalhos do Sporting no estágio de Lagos. O trio de internacionais, que cumpriu um período de férias alargos por conta da participação no torneio, cumpriu testes Covid-19 logo à chegada (os quais deram negativo) e já treinaram às ordens de Rúben Amorim.





Com este trio integrado, sobe para 32 o número de jogadores no estágio de pré-temporada que o Sporting realiza no Algarve. Os trabalhos seguem na tarde desta terça-feira, com mais um treino pela tarde.