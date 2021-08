Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Mendes pronto para Braga: lesão do lateral não é problemática Entorse no tornozelo esquerdo tira lateral do jogo com o Vizela. Temeu-se pior, mas pode voltar com os arsenalistas, na 2ª jornada, no dia 14





• Foto: Paulo Calado