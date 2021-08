Nuno Mendes reintegrado nos treinos do Sporting

A grande novidade no treino do Sporting esta quarta-feira, realizado na Academia, foi a reintegração de Nuno Mendes que, desta forma, poderá estrear-se na presente edição da Liga Bwin já no sábado, diante do Belenenses SAD. O internacional português recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e poderá discutir o lugar no onze leonino com Rúben Vinagre.





Desta forma, caso não se registe qualquer percalço nos próximos dias, a única baixa no conjunto de Rúben Amorim para o dérbi com os azuis será Matheus Reis, que foi expulso em Braga.Resta assinalar que os leões voltam ao trabalho amanhã às 10h00, em Alcochete, numa sessão à porta fechada.