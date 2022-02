Nuno Mendes: «Sporting pode não ter os jogadores que o City tem mas é uma equipa muito unida»

Nuno Mendes perspetivou a receção do Sporting ao Manchester City de terça-feira, a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, realçando a união dos jogadores orientados por Rúben Amorim, por quem confessa estar a torcer."O Man. City é uma grande equipa, como todos sabem. Vai ser um jogo difícil para o Sporting, mas também para o City. O Sporting pode não ter os jogadores que o City tem, mas é uma equipa muito unida, que não dá nada por perdido. Demonstra o que é o Sporting, um clube muito unido e aguerrido. Vai ser um jogo muito difícil para o Sporting, mas também não vai ser fácil para o City. O Sporting vai dar tudo, do primeiro ao último minuto. Como é óbvio, quero que o Sporting ganhe", referiu o lateral-esquerdo do PSG à Eleven Sports.Nuno Mendes abordou ainda o playoff de acesso ao Mundial'2022, em que Portugal poderá ter Itália pela frente, e reiterou ter confiança na presença lusa na prova que vai decorrer no Qatar."Playoff? Vamos com a máxima força e máximo respeito pelos outros adversários. Acho que vamos passar… Acho não, tenho a certeza. Vamos dar tudo para passar. Se não passarmos, demos tudo. Temos de deixar tudo dentro de campo. Se o fizermos vamos ter uma recompensa boa, que é ir ao Mundial. É um sentimento único vestir a camisola da Seleção, jogar com o Cristiano, Bruno, Bernardo… Muitos jogadores bons. É uma coisa inexplicável. Sou o mais novo e estou a vivê-lo de uma forma muito intensa. Foi de repente, tudo num ano, tive de reajustar tudo. Agora já estou mais tranquilo e habituado. É continuar", frisou.