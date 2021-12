O Sporting-Portimonense, jogo que encerra o calendário de ambas as equipas no ano civil, vai ter um espectador especial... e ao vivo: Nuno Mendes, ex-leão que hoje está ao serviço do PSG, líder da liga francesa, marcará presença em Alvalade para o encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin, numa informação que o próprio revelou, no podcast ‘ADN de Leão’ que teve como protagonista Gonçalo Inácio.Lançado há duas semanas, o lateral-esquerdo, de 19 anos, entrou na conversa por telefone e garantira o regresso a casa. O PSG só joga a 3 de janeiro, com o Vannes, para Taça do país.