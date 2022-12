Nuno Santos assinala jogo como capitão: «Dia para mais tarde recordar»

A partida entre Sporting e Farense ficou marcada pela estreia fulgorosa dos comandados de Rúben Amorim, com o duelo a figurar igualmente como um marco para Nuno Santos. Aos 27 anos, e face à ausência de Coates (presente no Mundial'2022) e Adán (suplente) no onze leonino da partida com os algarvios, o ala esquerdino acabou por desempenhar a função de capitão dos verdes e brancos, assinalando esta data na sua carreira."Resiliência e seriedade no processo. Continuamos o nosso caminho com esta vitória em Alvalade. Um prazer ser capitão desta equipa e deste clube enorme. Dia para mais tarde recordar, seguimos juntos e vamos por mais", apontou Nuno Santos, nas redes sociais, merecendo elogios dos adeptos do universo leonino.De resto, recorde-se que Nuno Santos chegou a ser substituído aos 69', já com a partida a registar 4-0 no marcador, dando dessa feita a braçadeira de capitão a Gonçalo Inácio, que havia inclusive desempenhado tal papel na eliminação (0-1) perante o Varzim, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.