Nuno Santos: «Champions foi afirmação»

Já a gozar de férias para “refletir e recarregar baterias”, Nuno Santos não esquece... a bola. O extremo, de 27 anos, fez nas redes sociais um balanço positivo da época do Sporting em todas as provas, em particular na Liga dos Campeões, que a seu ver foi a “afirmação total do que este grupo foi e é capaz”.

“Foram dois troféus conquistados e na disputa até ao final por mais outros dois, tal como este clube merece pela sua grandeza e pela forma como aqui se trabalha e ambiciona. Passagem aos oitavos de final da Champions League, que muitos pensavam impossível - a segunda da história - e uma afirmação total do que este grupo foi e é capaz. Somos o Sporting Clube de Portugal!”, enalteceu, aplaudindo o “carinho e apoio” dos sportinguistas e apontando, desde já, a mira para 2022/23: “Onde vai um vão todos! Ninguém recua, nem um passo atrás”.

A título individual, o esquerdino, com contrato até 2025, terminou a época em grande e com um número redondo de jogos (50), marca apenas igualada por Matheus Nunes. Além dos 10 golos apontados – máximo na carreira – foi também influente com 7 assistências.