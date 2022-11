Nuno Santos continua em tratamento

O Sporting fez esta sexta-feira mais um treino tendo em vista a visita domingo a Famalicão (20h30). Nuno Santos não subiu ao relvado, continuando em tratamento a 48 horas do jogo. Neste cenário, tudo indica que não recuperará a tempo de ser opção para o duelo da 13.ª jornada da Liga Bwin.Rúben Amorim também continua sem poder contar com Luís Neto e Daniel Bragança, que estão entregues ao departamento médico.O Sporting volta a treinar no sábado de manhã na Academia Cristiano Ronaldo. Às 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão do encontro.