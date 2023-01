Nuno Santos desiludido com a derrota: «Tínhamos de fazer mais»

Nuno Santos não escondeu a sua insatisfação com a derrota registada pelo Sporting frente ao Marítimo (1-0)."Na minha opinião entrámos mal no jogo, sem criar oportunidades e o Marítimo entrou bem e pressionante. Nós não conseguimos marcar, e quem não marca sofre, de pois há uma infelicidade que é o penálti - eu não vi se é ou não - mas o árbitro marcou. Tínhamos de fazer mais", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde prometeu a reação da equipa: "O grupo é o mesmo por isso esta derrota não pode ter impacto nenhum. Somos o Sporting e não estamos habituados a perder, queremos ganhar e sabemos que aqui na Madeira é sempre difícil. Temos de dar mais e ganhar este jogo, como temos de ganhar todos os jogos. Agora é trabalhar mais e levantar a cabeça".Questionado sobre se o resultado de hoje retirou os leões do título, o esquerdino optou por fugir à questão. "Só pensamos no próximo jogo e não no título", concluiu.