«Nuno Santos devia ter músculo mental para aguentar situações como as de Vizela»

Nuno Santos, extremo do Sporting, foi castigado com um jogo de suspensão após a confusão que se gerou no final do jogo contra o Vizela , uma situação que poderia ser evitada se houvesse "músculo mental". Quem o refere é António Marques, presidente da AG da SAD do Sp. Braga, adversário desta jornada dos leões, que estende a sua análise a todos os outros jogadores: não deviam responder a provocações."Os jogadores, com ou sem razão, têm de ter responsabilidade e músculo mental para não responderem a qualquer provocação venha ela de onde vier, quer dentro de campo, quer fora dele. Os adeptos muitas vezes têm a irracionalidade de dizerem insultos vergonhosos, mas um jogador não pode responder. Acho que o Nuno Santos devia estar quieto e parado, ouvir e ter músculo mental para aguentar este tipo de situações", afirmou o dirigente esta quinta-feira à Rádio Renascença, preferindo não se alongar quanto ao castigo que Carlos Carvalhal também vai cumprir , falhando o jogo de Alvalade: "Não estou a ver o motivo pelo qual foi expulso, mas não estou a alinhar em conspirações para ele não estar no banco, porque se um treinador não estiver no banco, às vezes é mais difícil para as equipas, mas acho que não foi bem expulso".