Nuno Santos e a final da Allianz Cup: «Estes jogos podem definir-se em pequenos pormenores»

Nuno Santos foi o jogador escolhido para fazer a antevisão da final da Allianz Cup, encontro no qual o Sporting terá pela frente o FC Porto e que está marcado para este sábado (19h45), em Leiria."Estamos confiantes. Sabemos o que nos espera amanhã. Vamos entrar da mesma forma e tentar trazer o título para Lisboa", começou por referir o jogador dos leões."Não tem nada a ver com isso. Sentimo-nos favoritos em todos os jogos, queremos entrar sempre positivos. É mais um jogo com o FC Porto. Mais uma taça em jogo, que pode ser para cada uma das equipas. Queremos trazer a vitória para Lisboa e mais uma taça que merecemos.""Acho que não. Temos de estar preparados, quando temos Champions jogamos à terça ou quarta e ao domingo. Preparação pode ser diferente no planeamento, mas os jogadores têm de estar preparados, ainda por cima numa final amanhã. Fisicamente sei que do lado do FC Porto também vão estar bem.""Não afeta nada. Estou feliz no Sporting e como jogador estamos aqui para representar o clube e se estamos aqui é para estar de alma e coração no clube. É assim que temos de olhar quando surgem esses interesses e representar o clube da melhor forma.""Sinto que estou num bom momento, mas não digo o melhor porque já passei bons momentos no Sporting e espero dar continuidade.""Já joguei nas duas posições. Para mim é igual, agora estou a jogar aberto. Não sei se amanhã vou jogar aberto ou na frente, até posso nem jogar. Mas a minha maneira de ver é que em qualquer posição temos de dar o nosso contributo da melhor forma. Quanto à experiência tento passar sempre aos mais novos que estes jogos são muito importantes e temos de estar sempre concentrados, porque se podem definir em pequenos pormenores."Pouco antes, Nuno Santos abordou o jogo à Sport TV."Não retira nada. Temos de entrar da mesma forma, será mais uma conquista como todos esperamos. Os jogadores estão motivados, todos gostam de jogar estes jogos. É um jogo com uma equipa muito forte e estamos todos preparados e confiantes para tentar ganhar mais uma Taça da Liga.""Faz parte do futebol e do crescimento da equipa. Temos de mudar isso temos de entrar fortes e quando assim é normalmente o jogo começa a fluir. Temos de entrar assim desde o início, levar para o resto do jogo para fazer grande jogo. Esperamos que a equipa entre confiante, positivos e, sabemos quem vamos defrontar, mas vamos entrar na maior força"."Não tem nada a ver com isso. Tive sorte nesses jogos, a sorte procura-se. Espero amanhã também fazer golos"."Muitas vezes dá mais prazer servir os meus companheiros. Desde sempre que fiz mais assistências do que golos, mas o principal é ganhar.""Sempre preparado. Quero é fazer golos."