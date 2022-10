Nuno Santos e a reviravolta do Sporting: «Só uma equipa com um espírito e uma alma muito grande...»

Autor do golo que completou a reviravolta do Sporting diante do Casa Pia, Nuno Santos enalteceu a crença demonstrada pelos jogadores dos leões pela forma como conseguiram recuperar da desvantagem para ganhar por 3-1 "Só uma equipa com um espírito e uma alma muito grande é que consegue dar a volta contra uma equipa muito difícil e a perder na 1ª parte. Fomos uns grandes homens e conseguimos dar a volta ao resultado. Nós entrámos fortes, apenas sofremos um golo na única oportunidade do Casa Pia na 1ª parte. Fomos infelizes no golo sofrido, mas na 2ª parte entrámos como somos. Como equipa com uma alma muito grande e demos a volta ao resultado. Dar os parabéns ao Casa Pia que tem uma equipa com muita personalidade e fez um jogo muito bom", começou por analisar, à SportTV.Quanto ao golo da reviravolta, o esquerdino atribuiu esse momento ao seu "instinto". "Gosto de aparecer naquela zona e gosto de fazer golos. Mais uma vez fiz golo a entrar ao 2º poste. O Porro já me conhece. É dar continuidade, falta muito campeonato", frisou."O melhor momento da minha carreira está a ser agora. Quero muito mais, sou capaz de muito mais e quero ajudar o Sporting cada vez mais. Nós não precisamos de olhar para a tabela. Tem de ser jogo a jogo e no final vemos como é que corre", concluiu.