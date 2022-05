Nuno Santos e o título: «Temos de acreditar sempre, mas claro que é quase impossível»

Nuno Santos foi eleito o melhor jogador em campo na vitória (4-1) do Sporting sobre o Gil Vicente e, no final do encontro, destacou o facto de os leões terem garantido o apuramento para a Liga dos Campeões."Mais uma vitória. Fomos atrás dos três pontos, de conseguir a Champions e isso foi o mais importante. Era para isso que vínhamos para este jogo. O objetivo do Sporting para todos os jogos é ganhar", começou por referir à Sport TV."Era esse o nosso objetivo hoje, conseguimos e agora temos mais dois jogos – para nos divertirmos e para ganhar.""Temos de acreditar sempre, mas claro que é quase impossível. Mas vamos acreditar até ao fim.""Sim. Gosto também de jogar aberto, na frente, dou uma dinâmica diferente à equipa. Há que dar continuidade. Vêm aí mais dois jogos, pensar também na próxima época porque temos mais objetivos para cumprir.""O mesmo de sempre. Dedicação, joga a jogo e vitórias", finalizou.