Nuno Santos e um episódio com Pote... como adversário: «Só me apetecia ir atrás dele e calcar-lhe a cabeça”

Uma dupla que se conhece há já vários anos, inclusive antes de passarem a ser companheiros no Sporting, Pote e Nuno Santos foram os mais recentes convidados do ‘ADN de Leão’, podcast onde abordaram o trajeto que os conduziu até Alvalade. Num clima de boa disposição, cada um falou das peculariedades da sua forma de jogar e personalidades, com o ala de 27 anos a confessar até que já chegou quase a perder a cabeça com Pote... como rival."Quando o Pote estava no Famalicão, e eu no Rio Ave, falhei uma receção, que foi para fora, e disse-me ‘Oh Nuno, como é que falhaste essa receção?’. Fiquei tão cego, estávamos a perder. Quase que ia para trás dele. Cego e a perder... Só me apetecia ir atrás dele e calcar-lhe a cabeça", frisou o esquerdino que mereceu logo palavras de Pote. "Temos o mesmo empresário. O Jorge [Pires] mandou-me mensagem. E o Pote no dia a seguir mandou-me outra a dizer ‘Mano, estava a brincar’..."Numa conversa com Guilherme Geirinhas em que deram a mostrar um pouco mais do seu lado B, tanto Pote como Nuno Santos concordaram num aspeto. "Se somos odiados por outros clubes? Isso é bom sinal", admitiu Nuno Santos, apontando o camisola 28 como "mais pica-miolos". De resto, já olhando ao futuro no pós-carreira, o ala vê-se a assumir o papel de "treinador-adjunto" no futebol. "Não tenho perfil para principal", deixa claro, entre risos.Quando o assunto tocou na vertente mais desportiva, tanto Nuno Santos como Pote mostraram-se ávidos consumidores do desporto-rei, especialmente em Inglaterra. O ala admite que a equipa favorita é o City, ao contrário de Pote, que apoia o Wolves. "Não sou do Wolves desde pequenino, mas apoio os meus ex-colegas", sublinhou o avançado, em consonância com Nuno Santos: "Gosto de ver a Premier League. Também gosto do Liverpool. Mas estamos lá por eles, amigos."