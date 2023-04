Nuno Santos eleito o melhor jogador de março pelo Sindicato dos Jogadores

Depois de ter marcado um golo que estará entre os candidatos a melhor do ano, Nuno Santos, do @Sporting_CP, foi eleito pelo @sjpf_pt como o Melhor Jogador de março da Primeira Liga: https://t.co/2unSn4iWcg#Prémios#MelhorJogador#LigaBwin pic.twitter.com/GEBaFWkZFU — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) April 4, 2023

Nuno Santos foi eleito o melhor jogador do mês pelo Sindicato dos Jogadores. O jogador do Sporting esteve em grande destaque tendo assinalado um golo de letra diante do Boavista, num jogo em que os leões derrotaram os axadrezados por 3-0. O camisola 11 do Sporting obteve 16,72% dos votos, ficando à frente do benfiquista Fredrik Aursnes (12,98%). Al Musrati, médio defensivo do Sp.Braga, fechou o pódio com uma pontuação de 12,49%.